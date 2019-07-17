Вальверде: «Барселона» возлагает большие надежды на Гризманна

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением об игроках, которых каталонский клуб подписал текущим летом, — Френки де Йонге, Антуане Гризманне и Нето.

«В прошлом сезоне де Йонг играл на высоком уровне, как и весь „Аякс“. Он придаст нам свежести в центре поля. Это проект на будущее, потому что он качественный футболист и сможет выступать за клуб на протяжении многих лет. Ему свойствен стиль игры „Барсы“.

Гризманн имеет опыт выступления в Примере. В этом плане ему легче, чем де Йонгу. Он быстр и хорошо действует в завершающей фазе атаки. Мы возлагаем на него большие надежды и ожидаем от него немедленной производительности.

Нето — опытный и надёжный вратарь. Он будет идеальной заменой тер Штегену, пока набирается опыта Иньяки Пенья", — цитирует Вальверде Marca.