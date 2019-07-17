Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 17 июля, определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Вот как они выглядят:

«Клуж» (Румыния) — «Маккаби» (Израиль)
БАТЭ (Белоруссия) — «Русенборг» (Норвегия)
«Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Копенгаген» (Дания)
«Ференцварош» (Венгрия) — «Валлетта» (Мальта)
«Дандолк» (Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан)
«Сабуртало» (Грузия) — «Динамо» (Хорватия)
«Селтик» (Шотландия) — «Калью» (Эстония)
«Црвена Звезда» (Сербия) — «ХИК» (Финляндия)
«Сутьеска» (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр)
«Марибор» (Словения) — АИК (Швеция)
«Виктория» (Чехия) — «Олимпиакос» (Греция)
ПСВ (Нидерланды) — «Базель» (Швейцария)

Игры 2-го квалификационного раунда ЛЧ состоятся 23 и 30 июля.

Напомним, Россию в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов будут представлять «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Первые две команды, как чемпион и вице-чемпион страны, получили прямые путёвки в групповой раунд. «Быки» дебютируют в турнире с 3-го квалификационного раунда.

«Астана» проиграла «Клужу» и покинула розыгрыш Лиги чемпионов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент