«Реал» готов продать Иско за € 80 млн

Полузащитник «Реала» Иско всё ещё может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Как сообщает AS, «Королевский клуб» вполне будет готов расстаться с 27-летним хавбеком, если получит по нему предложение в размере € 80 млн. При таком развитии событий «сливочные» откажутся от продажи Хамеса Родригеса, который последние два года провёл в аренде в «Баварии», и постараются сохранить его на «Сантьяго Бернабеу».

Иско является воспитанником «Валенсии». В 2011 году он перешёл из стана «летучих мышей» в «Малагу». Ещё через два года хавбек оказался в «Реале». В сезоне-2018/19 Иско принял участие в 37 матчах в турнирах на клубном уровне, забил шесть голов и сделал одну голевую передачу. Соглашение футболиста со «сливочными» действует до лета 2021 года.

