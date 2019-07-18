Дюпин: для меня «Анжи» был не для заработка денег, я хотел проявить себя

Бывший вратарь «Анжи» Юрий Дюпин, ныне выступающий за «Рубин», не верит, что махачкалинский клуб погасит перед ним долги по зарплате и премиальным.

«Рассчитались ли со мной по задолженностям? Нет, не рассчитались. Но я стараюсь не оглядываться назад, смотрю только вперёд.

Верю ли в то, что эти деньги мне когда-нибудь вернут? Как суждено, так пусть и будет. Если деньгам суждено вернуться, то хорошо. Если нет, то такова судьба. Для меня «Анжи» был не для заработка денег, я хотел проявить себя. Сильно не рассчитываю вернуть долги, хотя было бы приятно, конечно», — приводят слова Дюпина «Известия».

В минувшем сезоне «Анжи» выступал в Российской Премьер-Лиге и занял предпоследнее, 15-е место. Из-за финансовых проблем клуб отказался от выступлений в Футбольной национальной лиге и заявился в ПФЛ. При этом «Анжи» расстался с главным тренером и многими футболистами.