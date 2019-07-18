Экс-заключённый — о колонии Кокорина и Мамаева: их сразу бить не будут

Бывший заключённый ФКУ ИК-4 в Белгородской области, гражданский активист и эколог Валентин Соколов рассказал, как в колонии, где в настоящее время отбывают наказания футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, принимают новых осуждённых.

«Да большинство надзирателей и не задумывается, кто ты и что ты. К Кокорину и Мамаеву, понятно, это вряд ли относится, а к остальным стандартная программа: тебя бьют сразу. Приходит этап, и начальник колонии просто смотрит и просто по своему желанию тем, кто ему не понравился лицом или взглядом, или, допустим, плохо поздоровался, того выводят в коридор, где бьют, а потом отправляют в ШИЗО… Начальником колонии был тот же самый Сергей Плясов. Его деревянную дубинку помнят многие.



Колония точно не «чёрная», где режим попроще, а ближе к «красной» — не совсем жесть, конечно, но порядки очень строгие. Просто для понимания (футболистов это не касается, ведь их провели в блатной отряд): в колонии сразу набирают «баландеров» — тех, кто в столовой работает, мусор выносит, стирает. И поскольку работа эта очень тяжёлая, с утра до вечера в мыле, спать не успеваешь, а УДО не дадут — хоть уработайся, желающих нет. Поэтому начинают бить, потом предлагают подписать бумагу о сотрудничестве. Если подписал – всё, значит, пошёл в «козлы», — цитирует Соколова „Советский спорт“.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.