«Барселона» не намерена продавать Малкома меньше чем за € 60 млн

Агент полузащитника «Барселоны» Малкома провёл встречу с руководством клуба, сообщает Marca.
По информации издания, стороны обсудили перспективы бразильца в команде и возможные варианты продолжения его карьеры. Агент 22-летнего футболиста дал понять каталонцам, что его клиент не будет настаивать на трансфере. Сине-гранатовые в свою очередь уведомили его, что не намерены отпускать игрока меньше чем за € 60 млн.
Ранее сообщалось, что в услугах Малкома заинтересованы сразу несколько европейских клубов, среди которых «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Эвертон» и «Интер».
Малком перешёл в «Барселону» летом прошлого года из «Бордо». В минувшем сезоне он принял участие в 15 матчах испанской Примеры, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.
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