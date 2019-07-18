Смольников отреагировал на уход Анюкова в «Крылья Советов»

Защитник «Зенита» Игорь Смольников перед матчем 2-го тура РПЛ с «Сочи» рассказал, как отреагировал на решение защитника Александра Анюкова возобновить карьеру и перейти в «Крылья Советов».

«С момента, как я пришёл в «Зенит», он всегда был конкурентом. То, что люди приходят и уходят, — это нормально для футбола. У Анюкова была отличная карьера. Рад, что ещё остались силы для её продолжения. Удачи ему.

Будет ли преимуществом то, что знаю многих игроков «Сочи»? Не думаю. В целом это новая команда. Они хорошо сыграли со «Спартаком», так что нас ждёт интересный матч. Придётся играть против Набиуллина? Да почти во всех матчах знаешь, кто тебе противостоит. Даже когда он был в «Рубине», много раз играли друг против друга. Секретов нет", — цитирует Смольникова пресс-служба петербургской команды.