Мостовой рассказал, чем «Спартаку» выгоден трансфер Мирзова

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, чем выгоден возможный переход полузащитника Резиуана Мирзова «Спартаку» и самому футболисту.
Ранее сообщалось, что клубы уже договорились обо всех деталях трансфера 26-летнего хавбека. Сам футболист тоже согласовал личный контракт с красно-белыми. В ближайшее время игрок подпишет со столичным клубом контракт сроком на три года.
«Ничего плохого в этом трансфере не вижу. Мирзов достаточно неплохо себя зарекомендовал в тульском «Арсенале». Своей индивидуальной игрой, обводками один в один выделялся на фоне других футболистов. Кроме того он обладает достаточным опытом. Я бы не сказал, что у «Спартака» есть проблемы. По крайней мере пока Леонид Федун вкладывает в клуб деньги. Что касается игры, то она ни у кого не идеальна. И первый тур наглядно продемонстрировал, что «Сочи», укомплектованный буквально за неделю до старта чемпионата, выглядел лучше, чем красно-белые. Но они в концовке поддавили новичка РПЛ и сумели вырвать победу.
После игры с «Сочи» мне были непонятны некоторые решения Олега Кононова. Разумеется, ему виднее, но я не был с ним согласен. Мою точку зрения подтвердил второй тайм, когда, например, был заменён Жано Ананидзе, о котором уже многие забыли. Непонятно наличие на поле одновременно и Александра Ломовицкого, и Зелимхана Бакаева. При этом у команды было полтора месяца подготовки, за которые можно было решить вопросы с составом. Посмотрим, что будет в следующей игре, но Мирзов не слабее названных мной ребят», — цитирует Мостового «RT на русском».
- 18 июля 2019
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