«Нет, нет, нет». Ширер советовал отказаться наставнику «Ньюкасла» от должности

Бывший нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Алан Ширер признался, что настоятельно рекомендовал Стиву Брюсу отказаться от поста главного тренера «сорок». Вчера, 17 июля, Брюс был официально назначен наставником английского клуба, соглашение с 58-летним специалистом рассчитано на три года. Брюс сменил на этом посту Рафаэля Бенитеса.
Ширер считает, что Брюсу не стоит радоваться тому, что он станет наставником «Ньюкасла», поскольку он оказался в «самой сложной ситуации» за всю свою карьеру.
«Я обедал со Стивом Брюсом три недели назад. Это было сразу после того, как Рафа Бенитес покинул „Ньюкасл“, и мы поговорили о том, что ему следует делать, если ему предложат эту работу. Мой совет ему был прост: „Нет, нет, нет, не принимай предложение“. Я спросил: „Чем вы собираетесь отличаться от Кигана или Бенитеса?“ У Стива не может быть никаких оправданий, если всё пойдет не так, как ему хочется», — цитирует Ширера The Sun.
- 18 июля 2019
-
14:44
-
14:30
-
14:13
-
14:12
-
13:56
-
13:50
-
13:24
-
13:20
-
13:08
-
13:03
-
12:42
-
12:34
-
12:31
-
12:24
-
12:03
-
11:58
-
11:53
-
11:37
-
11:32
-
11:17
-
10:59
-
10:57
-
10:51
-
10:42
-
10:34
-
10:25
-
10:21
-
10:15
-
10:12
-
09:57
-
09:42
-
09:42
-
09:29
-
09:26
-
09:11