Де Лигт — о трансфере в «Ювентус»: для меня пришло время выйти из зоны комфорта

Новичок «Ювентуса» защитник Маттейс де Лигт высказался о своём переходе в туринский клуб из амстердамского «Аякса».



«Я провёл в «Аяксе» 10 потрясающих лет, но всему когда-то приходит конец. Я не хотел покидать клуб, не выиграв титул, и рад, что мне удалось это сделать. Таким образом я смог дать что-то «Аяксу» и отблагодарить клуб за все эти годы, в течение которых я был сформирован как человек и как игрок.



Я буду сильно скучать по всему здесь, каждая тренировка была для меня сродни празднику. Не думаю, что где-либо ещё буду чувствовать себя так же. Но в какой-то момент нужно делать шаг из зоны комфорта. Думаю, для меня он настал сейчас», — цитирует де Лигта AD.



Маттейс является воспитанником «Аякса». «Ювентус» заключил с 19-летним футболистом соглашение на пять сезонов. Сумма трансфера составила € 75 млн. В дальнейшем она может вырасти ещё на € 10,5 млн с учётом бонусов.



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