Ван дер Сар обратился к де Лигту, перешедшему из «Аякса» в «Ювентус»

Бывший вратарь, а ныне генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар в своём «твиттере» обратился к новичку «Ювентуса» защитнику Маттейсу де Лигту, повторившему его трансферный путь, перейдя из амстердамского клуба в туринский.



«Из «Аякса» – в «Ювентус», я знаю этот путь! Всего наилучшего в Турине, Маттейс! «Ювентус», позаботьтесь о нём», — говорится в сообщении ван дер Сара.



Ван дер Сар, как и де Лигт, начинал карьеру в «Аяксе», после чего перешёл в «Ювентус». В дальнейшем он успел поиграть за «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед», а в 2011 году повесил бутсы на гвоздь.



Напомним, «Ювентус» заключил с 19-летним футболистом соглашение на пять сезонов. Сумма трансфера составила € 75 млн. В дальнейшем она может вырасти ещё на € 10,5 млн с учётом бонусов.

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