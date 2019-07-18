Больной раком 8-летний мальчик вышел в основе «Сиэтла» на игру с «Боруссией»

Клуб MLS «Сиэтл Саундерс» провёл акцию в начале товарищеского матча с дортмундской «Боруссией».
В стартовом составе американской команды на игру вышел восьмилетний Бим Гойал, который страдает от лейкемии. Мальчик занял место в воротах и даже успел принять участие в розыгрыше мяча – после того как его партнёры начали игру с центра поля, Бим получил передачу и сам сделал пас своему партнёру. После этого мальчик был заменён и покинул поле под аплодисменты болельщиков и футболистов.
Видео доступно в «твиттере» «Сиэтл Саундерс».
Матч в итоге завершился победой «Боруссии» со счётом 3:1. В составе «шмелей» забитыми мячами отметились нападающие Мариус Вольф и Пако Алькасер, а также полузащитник Джейдон Санчо. «Сиэтл» ответил голом защитника Джонатана Кэмпбелла.
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