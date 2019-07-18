«Спартак» объявил о подписании Мирзова

«Спартак» на своём официальном сайте объявил о подписании полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.

«Сегодня контракт с нашим клубом сроком на три года подписал полузащитник Резиуан Мирзов. Добро пожаловать в «Спартак», Резиуан!» — сказано в заявлении московского клуба.

Напомним, «Чемпионат» первым сообщал об интересе «Спартака» к футболисту, прохождении игроком медицинского обследования и подписании с ним контракта.

Мирзов выступал за «Ростов» с 2017 года. Сезон-2017/18 он провёл на правах аренды в «Тосно», а минувшую кампанию — в «Арсенале». В составе тульской команды полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 6 голов (2 из них — с пенальти) и 1 результативную передачу, а также получил 6 жёлтых карточек.