«Спартак» объявил о подписании Мирзова

«Спартак» на своём официальном сайте объявил о подписании полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.
«Сегодня контракт с нашим клубом сроком на три года подписал полузащитник Резиуан Мирзов. Добро пожаловать в «Спартак», Резиуан!» — сказано в заявлении московского клуба.
Напомним, «Чемпионат» первым сообщал об интересе «Спартака» к футболисту, прохождении игроком медицинского обследования и подписании с ним контракта.
Мирзов выступал за «Ростов» с 2017 года. Сезон-2017/18 он провёл на правах аренды в «Тосно», а минувшую кампанию — в «Арсенале». В составе тульской команды полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 6 голов (2 из них — с пенальти) и 1 результативную передачу, а также получил 6 жёлтых карточек.
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