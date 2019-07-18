«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара € 100 млн и двоих игроков на выбор

Руководство «Барселоны» сделало новое предложение «Пари Сен-Жермен» о трансфере нападающего Неймара. За возвращение 27-летнего бразильца каталонцы готовы заплатить € 100 млн и отдать двоих игроков, сообщает Sky Germany.

«Барселона» предоставила «ПСЖ» список из шести футболистов команды. Известно, что в него входят вингеры Филиппе Коутиньо и Малком, полузащитник Иван Ракитич и защитник Нелсон Семеду.

Проблемой для сине-гранатовых является то, что Коутиньо и Ракитич не хотят покидать клуб ради перехода в стан действующих чемпионов французской Лиги 1. Это касается и вингера Усмана Дембеле, которого тоже могут включить в сделку.

Немецкое издание сообщает, что переговоры между «Барселоной» и «ПСЖ» будут трудными, однако новое предложение каталонцев — большой шаг навстречу парижанам. Ранее «ПСЖ» отказался продавать Неймара сине-гранатовым за € 40 млн плюс несколько игроков. Французский клуб оценивает бразильца в € 250 млн.

Напомним, Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.