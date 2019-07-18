Лучшие голы АПЛ по итогам сезона-2018/19 в новом выпуске «Футбольного Альбиона»

Прошедший сезон в Англии был богат на разнообразные голы. Ведущие «Футбольного Альбиона» Васант Балан, Гриша Телингатер и Кирилл Хаит изучили всё и выбрали лучшие в нескольких категориях: голы в самом зрелищном матче, после сольных проходов, после эффектных комбинаций, головой, со штрафных и даже лучшие голы, забитые левой ногой. В этих и других категориях мячи ранжированы в формате топ-5.
«Футбольный Альбион» не просто рассказывает об АПЛ, но и показывает самые яркие моменты прошлых лет. В новом сезоне программа будет обозревать каждый тур английской Премьер-лиги. Посмаковать голы разной степени важности и красоты можно на канале «PRO Английский футбол». Ввиду географических ограничений ролики канала доступны только на территории РФ.
Видео можно посмотреть в YouTube.
«Чемпионат» и официальный вещатель английской Премьер-лиги в России Okko Спорт запустили футбольно-развлекательное шоу, посвященное АПЛ. Производством и продюсированием контента занимаются авторы популярного футбольного канала в YouTube «МЯЧ Production».
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