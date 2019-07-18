Кьеллини, Коста и Рэмси могут пропустить тур «Ювентуса» по Азии
Сразу три игрока «Ювентуса» могут пропустить предсезонный тур команды по Азии, сообщает beIN Sports.
По информации источника, из-за повреждений из строя выбыли защитник Джорджо Кьеллини, полузащитник Аарон Рэмси и вингер Дуглас Коста. Решение по участию футболистов в туре по Азии будет принято в пятницу, 19 июля.
На первый предсезонный сбор «старая синьора» отправится 20 июля. В Азии чемпион Италии сыграет два товарищеских матча. 21 июля в Сингапуре команде Маурицио Сарри будет противостоять «Тоттенхэм Хотспур». А 24 июля «Ювентус» в Китае сыграет с «Миланом».
Минувший сезон «Ювентус» завершил с двумя выигранными трофеями. Туринцы выиграли Суперкубок Италии и в восьмой раз подряд стали чемпионами страны.
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