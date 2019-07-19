ЦСКА всё ещё интересуется Дурадо, «Интернасьональ» требует за игрока € 10 млн

ЦСКА продолжает интересоваться полузащитником бразильского «Интернасьоналя» Родриго Дурадо, утверждает Minha Torcida.
По информации источника, на 25-летнего хавбека помимо «армейцев» также претендует «Галатасарай». «Интернасьональ» готов выслушать предложения по своему капитану, однако вступать в переговоры бразильский клуб намерен только в том случае, если получит по игроку предложение в размере € 10 млн.
В текущем сезоне на клубном уровне Дурадо принял участие в 7 играх. На счету полузащитника 1 результативная передача. Контракт игрока с «Интернасьоналем» рассчитан до конца 2020 года.
Дурадо является олимпийским чемпионом 2016 года. Всего за олимпийскую сборную Бразилии он провёл один матч. Помимо этого на его счету четыре матча в составе сборной Бразилии в возрастной категории до 17 лет.
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