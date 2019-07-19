Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Балахнин — о Гацкане: жаль расставаться с настоящей легендой ростовского футбола

Балахнин — о Гацкане: жаль расставаться с настоящей легендой ростовского футбола
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал уход из ростовской команды полузащитника Александра Гацкана.

«В уходе Гацкана я не вижу ничего удивительного. Он стал получать меньше времени на поле, но при этом чувствует в себе силы играть и принять новый вызов. Насколько я знаю, его никто не гнал из «Ростова». Покинуть клуб — личное решение Александра. За смелость его можно только похвалить. При этом, безусловно, жаль расставаться с настоящей легендой ростовского футбола», — приводит слова Балахнин газета «Известия».

Гацкан выступает за «Ростов» с 2008 года. Прощальный матч молдавского футболиста состоится уже в ближайшие выходные — это будет поединок «Ростов» — «Спартак».

Гацкан прокомментировал уход из «Ростова» после 11 лет в клубе
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент