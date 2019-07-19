Фекир — лучший игрок чемпионата Франции, по мнению Неймара
Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар назвал Набиля Фекира лучшим футболистом французского чемпионата, против которого ему довелось играть.
«Лучший футболист Лиги 1, против которого я играл? Мне нравится Фекир из „Лиона“. Мне импонирует стиль его игра, — приводит слова Неймара OhMyGoalUS.
В минувшем сезоне Фекир принял участие в 29 матчах французской Лиги 1. В его активе 9 мячей и 7 результативных передач.
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт 27-летнего форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.
Источник: «ПСЖ» принял решение продать Неймара
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