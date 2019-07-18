Источник: «ПСЖ» принял решение продать Неймара

Руководство «Пари-Сен-Жермен» согласно расстаться с форвардом команды Неймаром, сообщает Sport.es.
По информации источника, уход бразильца из парижского клуба неизбежен. В стане чемпиона Франции пришли к выводу, что лучшим решением из сложившейся ситуации станет продажа футболиста, который ранее заявил о желании сменить команду. Предпочтительным для 27-летнего нападающего остаётся вариант с возвращением в «Барселону». Поэтому «ПСЖ» уже начал обсуждать с сине-гранатовыми условия возможного трансфера, которые бы устроили оба клуба.
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт 27-летнего форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.
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