Партнёр Погба по «Манчестер Юнайтед» рассказал, на что готов, чтобы Поль не ушёл

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра выразил надежду, что его партнёр по команде Поль Погба не покинет команду в летнее трансферное окно.



«Очень классно с ним тренироваться. Будет здорово, если он останется с нами. Он очень хороший футболист и прекрасный человек. Я ежедневно чему-то учусь у него, он один из моих самых близких друзей.

Что я готов сделать, чтобы Погба остался? Могу украсть у него телефон, чтобы он ни с кем не общался!» — цитирует Перейру Mirror.

В завершившемся сезоне Погба в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти) и 9 результативных передач, а также получил 6 жёлтых карточек. Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость 26-летнего полузащитника на сегодняшний день составляет € 100 млн.