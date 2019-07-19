Во ФСИН объяснили, почему Кокорин и Мамаев играли в колонии в футбол

Заместитель руководителя ФСИН Валерий Максименко прокомментировал видео, на котором футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин играют в футбол на территории колонии.

«Они не сразу играют. Они в карантине были уже. Сколько им там сидеть? Не месяцами же. Если взяли мячик и погоняли немного, проблемы в этом нет. В колонии это разрешено. Это не то, что в СИЗО, где нужна куча согласований с прокуратурой, следователями и со всеми. В колонии это всё спокойно и запросто, там есть время на спортивно-массовую работу», — цитирует Максименко «Говорит Москва».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.