Стали известны возможные виды наказаний в колонии Кокорина и Мамаева

Бывший заключённый ФКУ ИК-4 в Белгородской области, гражданский активист и эколог Валентин Соколов рассказал, какие в колонии, где в настоящее время отбывают наказания футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, существуют виды наказаний.
«Помню случай, когда всех поставили на девять часов на жару. Восьмой отряд тоже присутствовал. Что говорят знакомые, кто ещё там, об изменениях в связи с приездом футболистов? Пошли постоянные внутренние комиссии. А это значит ужесточение режима. Вряд ли кому-то понравилось.
Зэкам, с кем я общаюсь, прибытие знаменитостей по барабану. Там пафосных нет, и Кокорин с Мамаевым всё поняли, пока были в СИЗО. Общему быту мешает только излишнее внимание, которое ограничивает того же начальника лагеря в занятии своим привычным делом – заработком», — цитирует Соколова „Советский спорт“.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
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