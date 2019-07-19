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Гол Руни помог «Ди-Си Юнайтед» добиться разгромной победы в матче MLS

Гол Руни помог «Ди-Си Юнайтед» добиться разгромной победы в матче MLS
Футбол / Прочие турниры 0

В матче MLS «Цинциннати» принимал «Ди-Си Юнайтед». Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Обслуживал встречу главный арбитр Бальдомеро Толедо, которому помогали Адам Гарнер и Джереми Хансон.

Гости вышли вперёд под занавес первого тайма – на 42-й минуте мяч в сетку ворот отправил полузащитник Лукас Родригес, которому ассистировал нападающий Уэйн Руни. Уже во второй половине игры, на 54-й минуте, хозяева восстановили равенство в счёте – пенальти реализовал форвард Эммануэль Ледесма. Уже спустя пять минут «Ди-Си Юнайтед» вновь забил – дубль оформил Родригес. Ещё спустя пять минут Руни укрепил преимущество своей команды. Точку в матче поставил нападающий гостей Пол Арриола, который на 73-й минуте довёл счёт до разгромного.

С турнирной таблицей MLS можно ознакомиться на «Чемпионате».

MLS - Высшая лига футбола
19 июля 2019, пятница. 03:00 МСК
Цинциннати
Цинциннати
1 : 4
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
0:1 – Родригес – 42, 1:1 – Ледесма – 54 (пен), 1:2 – Родригес – 59, 1:3 – Руни – 64, 1:4 – Арриола – 73
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