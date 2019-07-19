Гол Руни помог «Ди-Си Юнайтед» добиться разгромной победы в матче MLS

В матче MLS «Цинциннати» принимал «Ди-Си Юнайтед». Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Обслуживал встречу главный арбитр Бальдомеро Толедо, которому помогали Адам Гарнер и Джереми Хансон.



Гости вышли вперёд под занавес первого тайма – на 42-й минуте мяч в сетку ворот отправил полузащитник Лукас Родригес, которому ассистировал нападающий Уэйн Руни. Уже во второй половине игры, на 54-й минуте, хозяева восстановили равенство в счёте – пенальти реализовал форвард Эммануэль Ледесма. Уже спустя пять минут «Ди-Си Юнайтед» вновь забил – дубль оформил Родригес. Ещё спустя пять минут Руни укрепил преимущество своей команды. Точку в матче поставил нападающий гостей Пол Арриола, который на 73-й минуте довёл счёт до разгромного.



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