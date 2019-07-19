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Клопп: очевидно, что «Манчестер Сити» снова будет явным фаворитом АПЛ

Клопп: очевидно, что «Манчестер Сити» снова будет явным фаворитом АПЛ
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение, что в следующем розыгрыше английской Премьер-лиги фаворитом вновь будет «Манчестер Сити», становившийся чемпионом в двух предыдущих сезонах.

«Было бы здорово, если бы мы снова были близки к «Сити». Очевидно, что они снова явные фавориты. Стремление к победе, которое они продемонстрировали после того, как набрали 100 очков сезоном ранее, впечатляет.

«Сити» не набрал бы 98 очков, если бы не было нас, и наборот. Все матчи в АПЛ – сложные. Мы знаем, что нам повезло в игре с «Тоттенхэмом» и в паре других встреч, но в некоторых нам не везло. Играть в футбол – это не кататься на велосипеде. Одна вещь следует за другой не сразу и не с первого дня. Для нас главная цель – собственное развитие», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

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