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УЕФА пригласил Аршавина учиться менеджменту

УЕФА пригласил Аршавина учиться менеджменту
Футбол / РПЛ 0

Советник генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин получил приглашение от научного комитета УЕФА пройти программу по обучению менеджменту. Программа УЕФА для бывших игроков национальных сборных по обучению менеджменту (сокращённо — MIP) была открыта в апреле 2015 года. По замыслу инициаторов MIP, бывшие игроки могут многое привнести в развитие футбола и зачастую обладают качествами, необходимыми для успешной работы на управленческих позициях. Таким образом, их опыт и знания будут служить футболу.

Программа УЕФА состоит из семи недельных модулей, каждый из которых посвящён разным аспектам футбольного управления и административной работы. Уроки проходят на английском языке в течение 20 месяцев в крупных городах Европы, где базируются ведущие клубы континента и футбольные организации.

Вводная лекция запланирована на 8 октября, она состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Заключительный экзамен — в мае-июне 2021 года. В разное время выпускниками программы становились Эрик Абидаль, Себастьян Кель, Жереми Нжитап, Луис Гарсия, Максвелл и другие.

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