УЕФА пригласил Аршавина учиться менеджменту

Советник генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин получил приглашение от научного комитета УЕФА пройти программу по обучению менеджменту. Программа УЕФА для бывших игроков национальных сборных по обучению менеджменту (сокращённо — MIP) была открыта в апреле 2015 года. По замыслу инициаторов MIP, бывшие игроки могут многое привнести в развитие футбола и зачастую обладают качествами, необходимыми для успешной работы на управленческих позициях. Таким образом, их опыт и знания будут служить футболу.



Программа УЕФА состоит из семи недельных модулей, каждый из которых посвящён разным аспектам футбольного управления и административной работы. Уроки проходят на английском языке в течение 20 месяцев в крупных городах Европы, где базируются ведущие клубы континента и футбольные организации.



Вводная лекция запланирована на 8 октября, она состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Заключительный экзамен — в мае-июне 2021 года. В разное время выпускниками программы становились Эрик Абидаль, Себастьян Кель, Жереми Нжитап, Луис Гарсия, Максвелл и другие.

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