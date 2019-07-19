Менди вернётся в строй «Манчестер Сити» не раньше конца сентября
Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди продолжает восстановление после тяжёлой травмы колена.
Как сообщает The Telegraph, 25-летний французский футболист успешно перенёс операцию и пропустит начало нового сезона. В стане «горожан» ожидают, что Менди вернётся в строй не раньше конца сентября. При этом в расположение команды игрок вернётся в августе.
Менди перешёл в «Манчестер Сити» летом 2017 года из «Монако». С тех пор у француза возникали проблемы со здоровьем и дисциплиной. В минувшем сезоне из-за повреждений защитник принял участие лишь в 10 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 5 результативных передач. Во второй половине кампании его место в стартовом составе команды занял украинец Александр Зинченко.
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