Бывший вице-президент «Спартака» вошёл в комитет УЕФА по аренам и безопасности

Как стало известно «Чемпионату», Союз европейских футбольных ассоциаций включил Наиля Измайлова в состав комитета по строительству и управлению стадионами УЕФА сроком до июля 2023 года. Таким образом, Измайлов стал единственным россиянином не из Российского футбольного союза, кто является членом комитета УЕФА.



Напомним, что Измайлов ранее занимал пост вице-президента московского «Спартака», участвуя в строительстве как стадиона, так и других объектов, развитии коммерческого потенциала стадиона и клуба. В мае 2019 года Измайлов покинул «Спартак» по собственному желанию. Вместе с красно-белыми он по итогам сезона-2016/17 стал чемпионом России.



Политику УЕФА по управлению европейским футболом помогают формировать и проводить 19 комитетов. Комитеты обсуждают широкий спектр тем: медицину, вопросы статуса и трансферов футболистов, судейство, финансы, турниры УЕФА и другое. Они консультируют исполнительный комитет УЕФА, вносят для него предложения и рекомендации.

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