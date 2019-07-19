Сёмин — о продлении контракта Гилерме: наш лидер с нами, это замечательно

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал продление контракта клубом с голкипером Маринато Гилерме.

«Я очень рад и доволен, что Гилерме остаётся. Было найдено общее и правильное решение. Наш лидер с нами, это замечательно. Слухи про „Спартак“ и „Зенит“ я не читал. Такие ситуации бывают, нашли общий язык в интересах команды. Я был уверен, что Маринато останется», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что интерес к Гилерме проявляли «Спартак» и «Зенит». Сам «Локомотив» предпринимал попытки сохранить футболиста, однако варианты клуба с продлением сотрудничества по схеме «1+1» и на два года голкипер отклонил.

Гилерме перешёл в «Локомотив» летом 2007 года из «Атлетико Паранаэнсе». Трансфер футболиста обошёлся «железнодорожникам» в € 1,25 млн. В минувшем сезоне 33-летний вратарь принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 28 голов (1 — автогол), а также получил две жёлтые карточки.