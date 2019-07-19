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Роуз предложил свои услуги «Барселоне», но получил отказ

Роуз предложил свои услуги «Барселоне», но получил отказ
Футбол / Англия 0

Левый защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз в это летнее трансферное окно предложил свои услуги каталонской «Барселоне», которая ищет игрока, способного подменять Жорди Альбу, сообщает Sport.es.

Боссы сине-гранатовых изучили возможность приобретения Роуза, но приняли решение отказаться от приобретения футболиста, поскольку это невыгодно для них с экономической точки зрения. В клубе считают, что можно найти вариант получше.

«Тоттенхэм» хочет выручить £ 20 млн (€ 22,3 млн) с продажи Дэнни, который был куплен у «Лидс Юнайтед» за £ 1 млн (€ 1,1 млн) в 2007 году.

В минувшем сезоне Роуз, выступая за «шпор», отдал 5 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах. Контракт защитника рассчитан до 30 июня 2021 года.

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