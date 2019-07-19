«Манчестер Сити» проявляет интерес к Юмтити

Руководство «Манчестер Сити» рассматривает вариант с приобретением центрального защитника «Барселоны» Самуэля Юмтити. Английский клуб пока не делал каталонцам никаких предложений, сообщает Le10sport.com.
«Барселона» готова выслушать предложения по 25-летнему футболисту сборной Франции в это летнее трансферное окно. Сине-гранатовые оценивают защитника в € 60 млн.
Юмтити перешёл в «Барселону» из «Лиона» летом 2016 года. Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
В минувшей кампании Самуэль отдал 1 результативную передачу в 14 встречах испанской Примеры. В активе защитника также 1 матч в Лиге чемпионов.
«Манчестер Сити» — действующий чемпион английской Премьер-лиги. В прошлом сезоне команда Хосепа Гвардиолы набрала 99 очков в 38 играх.
- 19 июля 2019
-
19:34
-
19:31
-
19:21
-
19:17
-
19:00
-
18:40
-
18:11
-
18:00
-
17:52
-
17:44
-
17:38
-
17:35
-
17:33
-
17:26
-
17:24
-
17:23
-
17:03
-
16:50
-
16:47
-
16:30
-
16:22
-
16:09
-
16:02
-
15:45
-
15:25
-
15:14
-
15:08
-
14:59
-
14:57
-
14:54
-
14:30
-
14:22
-
14:04
-
14:01
-
13:53