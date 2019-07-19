«Манчестер Сити» проявляет интерес к Юмтити

Руководство «Манчестер Сити» рассматривает вариант с приобретением центрального защитника «Барселоны» Самуэля Юмтити. Английский клуб пока не делал каталонцам никаких предложений, сообщает Le10sport.com.

«Барселона» готова выслушать предложения по 25-летнему футболисту сборной Франции в это летнее трансферное окно. Сине-гранатовые оценивают защитника в € 60 млн.

Юмтити перешёл в «Барселону» из «Лиона» летом 2016 года. Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

В минувшей кампании Самуэль отдал 1 результативную передачу в 14 встречах испанской Примеры. В активе защитника также 1 матч в Лиге чемпионов.

«Манчестер Сити» — действующий чемпион английской Премьер-лиги. В прошлом сезоне команда Хосепа Гвардиолы набрала 99 очков в 38 играх.