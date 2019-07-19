«Монако» с Головиным уступил «Эвертону» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между «Монако» и «Эвертоном». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу команды из Ливерпуля.

Единственный гол в игре был забит на 72-й минуте. Его автором стал защитник «ирисок» Шеймус Коулман.

Полузащитник «Монако» Александр Головин отыграл во встрече весь второй тайм. В перерыве он заменил Адама Таоре. Россиянин не смог помочь монегаскам избежать очередного поражения во время предсезонной подготовки.

«Монако» — «Эвертон» — 0:1 (0:0)

Гол: Коулман (72)



«Монако»: Бенальо, Панцо, Глик (Налдо, 65), Жемерсон, Шадли (Сидибе, 65), Диаш, Мартинш, Фабрегас, Траоре (Головин, 46), Лопеш, Силла.

"Эвертон": Стекеленбург, Коулман, Кин, Гибсон, Динь, Шнайдерлин (Уолкотт, 46), Гомеш, Броадхид, Сигурдссон, Бернард, Ньяссе.