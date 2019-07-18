«Монако» может бесплатно отпустить Фалькао в «Галатасарай»

Форвард «Монако» Радамель Фалькао близок к переходу в «Галатасарай», утверждает TRT Spor.
По информации источника, стамбульский клуб уже согласовал условия личного контракта с 33-летним нападающим. Предполагается, что зарплата колумбийца будет составлять € 7 млн в год. Половину из этой суммы будет платить «Галатасарай», а ещё € 3,5 млн — спонсоры клуба.
В настоящее время чемпион Турции ведёт переговоры с «Монако», чтобы подписать футболиста на правах свободного агента. Не исключено, что монегаски согласятся разорвать действующее до лета 2020 года соглашение с игроком из-за его высокой заработной платы.
Фалькао перешёл в «Монако» летом 2013 года из «Атлетико» за € 43 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард сыграл 39 матчей, забил 16 мячей и сделал 2 результативные передачи.
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