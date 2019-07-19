Подберёзкин: «Динамо» — очень амбициозный клуб, «Рубин» настраивается по-боевому

Капитан «Рубина» Вячеслав Подберёзкин поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ с «Динамо», который состоится 21 июля в Москве.
«Была сыграна одна официальная игра, от неё отталкиваемся. В любом случае, «Динамо» — очень амбициозный клуб. У них стоят высокие задачи. Настраиваемся по-боевому. Будем отталкиваться от своей игры, там уже игра покажет.
Конечно, интересно сыграть на новом стадионе. Отличный стадион. С Женей Марковым общались. Он говорит, что стадион потрясающий, поэтому, конечно, хочется сыграть. Сейчас очень много качественных стадионов в России построено. На каждом играть одно удовольствие.
Надеюсь, наших болельщиков будет много. Главное, чтобы наши болельщики нас поддерживали и гнали вперёд", — цитирует Подберёзкина официальный сайт «Рубина».
Билеты на матч «Динамо» – «Рубин» (21 июля) можно прямо сейчас приобрести здесь.
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