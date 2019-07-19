Игрок «Уфы» записался к болельщице на маникюр, когда предлагал купить абонемент

Защитник «Уфы» Данил Круговой позвонил обладателям абонементов на домашние матчи команды в минувшем сезоне, чтобы предложить им приобрести абонементы на новую кампанию.

Во время одного из звонков Круговой записался к болельщице на маникюр. Другой фанат «Уфы» не поверил, что ему звонит игрок любимой команды и бросил трубку.

Видео можно посмотреть на канале «Уфы» в YouTube.

В первом матче в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2019/20 «Уфа» на выезде со счётом 2:3 проиграла «Уралу» из Екатеринбурга. Во втором туре команда Вадима Евсеева на своём поле встретится с «Краснодаром». Игра состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник» завтра, 20 июля, и начнётся в 14:00 мск.

Статистика игроков РПЛ доступна на «Чемпионате».