Игрок «Уфы» записался к болельщице на маникюр, когда предлагал купить абонемент
Защитник «Уфы» Данил Круговой позвонил обладателям абонементов на домашние матчи команды в минувшем сезоне, чтобы предложить им приобрести абонементы на новую кампанию.
Во время одного из звонков Круговой записался к болельщице на маникюр. Другой фанат «Уфы» не поверил, что ему звонит игрок любимой команды и бросил трубку.
Видео можно посмотреть на канале «Уфы» в YouTube.
В первом матче в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2019/20 «Уфа» на выезде со счётом 2:3 проиграла «Уралу» из Екатеринбурга. Во втором туре команда Вадима Евсеева на своём поле встретится с «Краснодаром». Игра состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник» завтра, 20 июля, и начнётся в 14:00 мск.
Статистика игроков РПЛ доступна на «Чемпионате».
Гендиректор «Уфы»: у нас ещё должны быть покупки
- 20 июля 2019
-
00:18
-
00:15
-
00:05
- 19 июля 2019
-
23:53
-
23:50
-
23:41
-
23:28
-
23:19
-
23:12
-
22:49
-
22:48
-
22:36
-
22:21
-
22:09
-
22:00
-
21:58
-
21:50
-
21:33
-
21:17
-
20:53
-
20:52
-
20:31
-
20:29
-
20:18
-
19:57
-
19:57
-
19:48
-
19:34
-
19:31
-
19:21
-
19:17
-
19:00
-
18:40
-
18:11
-
18:00
Партнерский контент