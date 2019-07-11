Де Йонг: планировал пойти по стопам Овермарса — перейти в «Арсенал»

Новобранец «Барселоны» голландец Френки де Йонг рассказал, что раньше планировал пойти стопам Марка Овермарса и стать игроком «Арсенала».



«Если честно, раньше я планировал пойти по стопам Овермарса – сперва перейти из «Аякса» в «Арсенал», а уже потом в «Барселону». Но поскольку появилась возможность сразу оказаться в каталонском клубе, то теперь я там, где и хотел быть. Получилось быстрее, чем я мог мечтать.



Не сложно понять, почему многие молодые ребята выбирают своим любимым клубом «Барселону» или «Реал». Хотя одно время я считал, что «Арсенал» играет в довольно красивый футбол», – приводит слова де Йонга Voetbal International.

В минувшем сезоне де Йонг провёл за амстердамский «Аякс» 31 матч, где отметился тремя забитыми мячами, и стал чемпионом Нидерландов.