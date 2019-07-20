Обляков: ЦСКА может и должен биться за лидерство

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о конкурентоспособности «армейцев» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.



Сможем ли на равных конкурировать с другими фаворитами первенства? Я уверен, что сможем. Мы — большой клуб, в чемпионате в каждом матче будем играть только от себя. ЦСКА — такой же лидер первенства, как и другие ведущие команды страны. Наша задача — побеждать, и мы сделаем всё, чтобы радовать болельщиков.



Невысокий средний возраст команды? Возраст ничего не значит. Если мы моложе, значит, должны выкладываться даже больше «стариков». У нас есть главное: нереализованные амбиции. Нам есть, что доказывать. И я уверен, что мы можем и должны биться за лидерство», — приводит слова Облякова официальный сайт ПФК ЦСКА.