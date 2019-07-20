Барриос: в первой игре за «Зенит» поддел две футболки и натянул по две перчатки

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, как ему игралось в дебютном матче за сине-бело-голубых. Первую игру за петербургский клуб колумбийский хавбек провёл в Екатеринбурге 2 марта.
«К тому, что такое играть при «минус 5», ребята начали готовить меня заранее. Поэтому настрой был, можно сказать, особым. Правда, после игры родственники из Колумбии, которые смотрели игру, всё равно звонили и спрашивали — сколько там было градусов, и очень ли это холодно? Особенно их впечатлили как раз фанаты «Зенита», которые, несмотря на снег, разделись по пояс. Лично у меня это тоже вызвало восхищение. Думал, хорошо, что у меня хоть какая-то одежда есть — а они вообще без неё. Каково же им сейчас?
Если честно, поддел под игровую форму две лайкровые футболки. А ещё на каждую руку натянул по две перчатки", — приводит слова Барриоса «Матч ТВ».
- 20 июля 2019
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