«Арсенал» готов выложить € 25 млн за форварда «Ювентуса» Кина

Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении молодого форварда «Ювентуса» Мойзе Кина. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера может составить около £ 22,4 млн (€ 25 млн).



Туринский клуб готов расстаться с 19-летним форвардом, однако рассматривает только вариант продажи игрока, чтобы несколько сбалансировать финансовые издержки после перехода в «Ювентус» голландского защитника Маттейса де Лигта за € 75 млн. Шансы Кина на уход из команды ещё увеличились после возвращения аргентинского нападающего Гонсало Игуаина.



«Арсенал» является не единственным клубом, присматривающимся к итальянцу. Ранее сообщалось, что интерес к Кину проявляют «Барселона», «Эвертон» и «Севилья», а отец футболиста и вовсе заявлял, что его сын хочет выступать за «Интер».



Отец Кина: дом Мойзе — «Интер», он хотел бы перейти в этот клуб