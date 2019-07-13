После отказа Игуаина покидать «Ювентус» туринцы могут продать другого форварда

Туринский «Ювентус» может расстаться с 19-летним форвардом Мойзе Кином. Причиной возможного ухода молодого нападающего является отказ аргентинца Гонсало Игуаина покидать «старую синьору». Об этом пишет Football Italia.



Игуаин не намерен покидать «Ювентус» после неудачных отъездов в «Милан» и «Челси». Он убеждён, что сможет убедить своей игрой нового тренера турнирцев Маурицио Сарри, с которым ему уже доводилось работать в «Наполи» и «Челси». Поэтому он не хочет рассматривать предложения о трансфере, поступавшие от итальянской «Ромы» и английского «Вест Хэм Юнайтед».



В таком случае «Ювентус» может отдать Кина в аренду либо осуществить полноценный трансфер. Интерес к форварду этим летом проявляли «Эвертон» и «Аякс», а отец футболиста заявлял о желании сына выступать за «Интер».

Отец Кина: дом Мойзе — «Интер», он хотел бы перейти в этот клуб