После отказа Игуаина покидать «Ювентус» туринцы могут продать другого форварда

Туринский «Ювентус» может расстаться с 19-летним форвардом Мойзе Кином. Причиной возможного ухода молодого нападающего является отказ аргентинца Гонсало Игуаина покидать «старую синьору». Об этом пишет Football Italia.
Игуаин не намерен покидать «Ювентус» после неудачных отъездов в «Милан» и «Челси». Он убеждён, что сможет убедить своей игрой нового тренера турнирцев Маурицио Сарри, с которым ему уже доводилось работать в «Наполи» и «Челси». Поэтому он не хочет рассматривать предложения о трансфере, поступавшие от итальянской «Ромы» и английского «Вест Хэм Юнайтед».
В таком случае «Ювентус» может отдать Кина в аренду либо осуществить полноценный трансфер. Интерес к форварду этим летом проявляли «Эвертон» и «Аякс», а отец футболиста заявлял о желании сына выступать за «Интер».
- 13 июля 2019
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