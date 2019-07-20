«Крылья Советов» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 20 июля, на стадионе «Самара Арена» в Самаре состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Арсенал» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Чельцов и Владислав Назаров. Резервным рефери будет Сергей Куликов.
В 1-м туре Премьер-Лиги «Крылья Советов» дома обыграли ЦСКА (3:1), а «Арсенал» на своём поле сыграл вничью с «Динамо» (1:1).
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