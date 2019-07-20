«Торпедо» обыграло «СКА-Хабаровск» в матче 3-го тура ФНЛ

«Торпедо» в матче 3-го тура ФНЛ на выезде со счётом 1:0 обыграло «СКА-Хабаровск». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске.

Единственный гол в игре был забит на 12-й минуте игры. Его автором стал Иван Сергеев, также забивший единственный гол в матче 1-го тура с «Факелом».

В параллельном матче «Ротор» также в гостях нанёс поражение «Енисею». Игра проходила на стадионе «Центральный» в Красноярске. Итоговый счёт встречи — 3:0.

В составе волгоградской команды забитыми мячами отличились Олег Алейник, Мухаммад Султонов, реализовавший пенальти, и Владимир Лобкарёв.

В трёх турах ФНЛ «Торпедо» и «Ротор» набрали по 9 очков. «Енисей» имеет в активе 3 очка, «СКА-Хабаровск» набрал 1 очко.