«Торпедо» обыграло «СКА-Хабаровск» в матче 3-го тура ФНЛ
«Торпедо» в матче 3-го тура ФНЛ на выезде со счётом 1:0 обыграло «СКА-Хабаровск». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске.
Единственный гол в игре был забит на 12-й минуте игры. Его автором стал Иван Сергеев, также забивший единственный гол в матче 1-го тура с «Факелом».
В параллельном матче «Ротор» также в гостях нанёс поражение «Енисею». Игра проходила на стадионе «Центральный» в Красноярске. Итоговый счёт встречи — 3:0.
В составе волгоградской команды забитыми мячами отличились Олег Алейник, Мухаммад Султонов, реализовавший пенальти, и Владимир Лобкарёв.
В трёх турах ФНЛ «Торпедо» и «Ротор» набрали по 9 очков. «Енисей» имеет в активе 3 очка, «СКА-Хабаровск» набрал 1 очко.
ФНЛ - Первый дивизион. 3-й тур
20 июля 2019, суббота. 11:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0 : 1
Торпедо Москва
Москва
0:1 – Сергеев – 12
ФНЛ - Первый дивизион. 3-й тур
20 июля 2019, суббота. 11:00 МСК
Енисей
Красноярск
0 : 3
Ротор
Волгоград
0:1 – Алейник – 38, 0:2 – Султонов – 71 (пен), 0:3 – Лобкарёв – 90+5
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