Азар – о ван Дейке: в игре с «Ливерпулем» он не оставил мне никаких шансов

Бельгийский нападающий Эден Азар, перешедший из лондонского «Челси» в мадридский «Реал» рассказал, существует ли игрок обороны, которого он боится, а также поделился воспоминаниями о трудностях, с которыми он столкнулся, когда ему противостоял голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.



«Боялся ли я какого-либо игрока? Нет, такого не было. Но, честно говоря, в АПЛ у нас много хороших защитников, в этом сезоне особенно в ударе был Ван Дейк. Вот почему он и получил приз как лучший игрок сезона.



Он действительно хорош. Он силён. Я помню, как мы играли в гостях с «Ливерпулем » и я был нападающим. Я попытался прыгнуть и побороться за мяч, но упал в единоборстве с ван Дейком. Никаких шансов», — рассказал Азар в интервью YouTube-каналу aLifeofMagicMoments.

