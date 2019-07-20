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«Уфа» представила стартовый состав на игру с «Краснодаром» в состарившемся виде

«Уфа» представила стартовый состав на игру с «Краснодаром» в состарившемся виде
Футбол / РПЛ 0

«Уфа» представила стартовый состав на игру 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» в состарившемся виде.

Фото доступно в «твиттере» «Уфы».

Напомним, матч состоится на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров из Москвы во главе с Алексеем Еськовым. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков. Резервным рефери будет Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

В 1-м туре Премьер-Лиги «Уфа» потерпела в гостях поражение от «Урала». Игра завершилась со счётом 2:3. В настоящий момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

В 3-м туре «Уфа» будет принимать дома «Крылья Советов». Матч состоится 27 июля.

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