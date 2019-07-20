«Уфа» представила стартовый состав на игру с «Краснодаром» в состарившемся виде

«Уфа» представила стартовый состав на игру 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» в состарившемся виде.

Фото доступно в «твиттере» «Уфы».

Напомним, матч состоится на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.



Обслужит встречу бригада арбитров из Москвы во главе с Алексеем Еськовым. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков. Резервным рефери будет Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.



В 1-м туре Премьер-Лиги «Уфа» потерпела в гостях поражение от «Урала». Игра завершилась со счётом 2:3. В настоящий момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

В 3-м туре «Уфа» будет принимать дома «Крылья Советов». Матч состоится 27 июля.