«Уфа» представила стартовый состав на игру с «Краснодаром» в состарившемся виде
«Уфа» представила стартовый состав на игру 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» в состарившемся виде.
Фото доступно в «твиттере» «Уфы».
Напомним, матч состоится на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
Обслужит встречу бригада арбитров из Москвы во главе с Алексеем Еськовым. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков. Резервным рефери будет Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.
В 1-м туре Премьер-Лиги «Уфа» потерпела в гостях поражение от «Урала». Игра завершилась со счётом 2:3. В настоящий момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
В 3-м туре «Уфа» будет принимать дома «Крылья Советов». Матч состоится 27 июля.
«Уфа» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы
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