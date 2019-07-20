Турниры по кикеру с призами «Чемпионата» пройдут на VK Fest
В рамках VK Fest, который проходит 20 и 21 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга, «Чемпионат» организует более ста турниров по настольному футболу.
Соревнования по кикеру проходят в специальном шатре «Чемпионата» в зоне «Спорт». Гости фестиваля смогут сразиться в микротурнирах, проходящих по олимпийской системе. Каждый победитель получит атрибутику в цветах «Чемпионата», выпущенную специально к VK Fest.
В парке открыто 17 тематических зон, включающих более 300 интерактивных площадок. На фестивале работают 6 основных сцен: 4 музыкальные, сцена «Блогеры», а также «Юмор» от ТНТ.
На фестивале VK Fest также будет несколько зон, организованных хоккейными клубами и Континентальной хоккейной лигой.
Кубок Гагарина, СКА, «Динамо Санкт-Петербург» и КХЛ на VK Fest
- 20 июля 2019
-
15:20
-
15:15
-
15:06
-
15:01
-
14:47
-
14:25
-
14:24
-
14:08
-
13:59
-
13:52
-
13:44
-
13:37
-
13:30
-
13:30
-
13:18
-
13:01
-
12:58
-
12:57
-
12:45
-
12:39
-
12:30
-
12:23
-
12:17
-
11:52
-
11:47
-
11:28
-
11:23
-
11:10
-
11:06
-
11:00
-
10:54
-
10:51
-
10:39
-
10:38
-
10:21
Партнерский контент