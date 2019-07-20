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Турниры по кикеру с призами «Чемпионата» пройдут на VK Fest

Турниры по кикеру с призами «Чемпионата» пройдут на VK Fest
Футбол 0

В рамках VK Fest, который проходит 20 и 21 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга, «Чемпионат» организует более ста турниров по настольному футболу.

Соревнования по кикеру проходят в специальном шатре «Чемпионата» в зоне «Спорт». Гости фестиваля смогут сразиться в микротурнирах, проходящих по олимпийской системе. Каждый победитель получит атрибутику в цветах «Чемпионата», выпущенную специально к VK Fest.

В парке открыто 17 тематических зон, включающих более 300 интерактивных площадок. На фестивале работают 6 основных сцен: 4 музыкальные, сцена «Блогеры», а также «Юмор» от ТНТ.

На фестивале VK Fest также будет несколько зон, организованных хоккейными клубами и Континентальной хоккейной лигой.

Кубок Гагарина, СКА, «Динамо Санкт-Петербург» и КХЛ на VK Fest
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