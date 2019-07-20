ЦСКА — «Оренбург»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 20 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Оренбургом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Оренбург» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. В роли его ассистентов выступят Алексей Ширяев и Александр Богданов. Резервным рефери будет Николай Волошин.



В 1-м туре Премьер-Лиги ЦСКА в гостях уступили «Крыльям Советов» (1:3), а «Оренбург» также в гостях проиграл «Ростову» (1:2).