ЦСКА — «Оренбург»: прямой эфир матча начнётся в 19:00
Сегодня, 20 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Оренбургом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
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Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Оренбург» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. В роли его ассистентов выступят Алексей Ширяев и Александр Богданов. Резервным рефери будет Николай Волошин.
В 1-м туре Премьер-Лиги ЦСКА в гостях уступили «Крыльям Советов» (1:3), а «Оренбург» также в гостях проиграл «Ростову» (1:2).
ЦСКА — «Оренбург»: прогноз Сергея Кривохарченко на встречу 2-го тура РПЛ
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