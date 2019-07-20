«Химки» одержали третью победу подряд в ФНЛ, разгромив «Текстильщик»

В матче 3-го тура Футбольной национальной лиги «Текстильщик» из Иваново принимал «Химки». Встреча состоялась в Москве на поле академии «Спартак» имени Ф. Ф. Черенкова и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Химок» Алексей Скворцов, отличившийся в начале второй половины. На 58-й минуте нападающий Идрис Умаев увеличил преимущество гостей. Спустя три минуты счёт стал 0:3 — мяч в ворота «Текстильщика» забил хавбек Александр Трошечкин. В середине второго тайма форвард Илья Юрченко сократил отставание хозяев. В конце игры отличился нападающий «Химок» Владимир Дядюн.

«Химки» одержали третью подряд победу в ФНЛ на старте сезона-2019/20, «Текстильщик» потерпел третье поражение в трёх матчах.