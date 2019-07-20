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«Химки» одержали третью победу подряд в ФНЛ, разгромив «Текстильщик»

«Химки» одержали третью победу подряд в ФНЛ, разгромив «Текстильщик»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 3-го тура Футбольной национальной лиги «Текстильщик» из Иваново принимал «Химки». Встреча состоялась в Москве на поле академии «Спартак» имени Ф. Ф. Черенкова и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Химок» Алексей Скворцов, отличившийся в начале второй половины. На 58-й минуте нападающий Идрис Умаев увеличил преимущество гостей. Спустя три минуты счёт стал 0:3 — мяч в ворота «Текстильщика» забил хавбек Александр Трошечкин. В середине второго тайма форвард Илья Юрченко сократил отставание хозяев. В конце игры отличился нападающий «Химок» Владимир Дядюн.

«Химки» одержали третью подряд победу в ФНЛ на старте сезона-2019/20, «Текстильщик» потерпел третье поражение в трёх матчах.

ФНЛ - Первый дивизион. 3-й тур
20 июля 2019, суббота. 16:00 МСК
Текстильщик
Иваново
1 : 4
Химки
Химки
0:1 – Скворцов – 49, 0:2 – Умаев – 58, 0:3 – Трошечкин – 61, 1:3 – Юрченко – 63, 1:4 – Дядюн – 90+4
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