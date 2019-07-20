Божович: «Крылья Советов» поздно проснулись, «Арсенал» заслужил победу

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение со счётом 2:3 в домашнем матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

«Мы начали матч неуверенно. «Арсенал» играл лучше и забил нам два быстрых мяча. Мы поздно проснулись, забили в конце тайма и не пропустили. Во второй половине «Крылья» играли лучше. Мы прибавили в движении, сохранили интригу до конца, но не создавали острых моментов. Думаю, Тула заслужила победу», — приводит слова Божовича пресс-служба самарского клуба.

«Арсенал», набрав 4 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Крылья Советов» (3) занимают третье место.

В следующем туре команда из Самары на выезде 27 июля сыграет с «Уфой», а «оружейники» на следующий день дома встретятся с «Ростовом».