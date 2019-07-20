Черевченко: счёт 2:0 всегда самый опасный, матч «Уфа» — «Краснодар» это показал

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал победу со счётом 3:2 в выездном матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».

«Счёт 2:0 всегда самый опасный. 1:0 ещё держит футболистов сконцентрированными. А тут уже другая ситуация, игроки расслабляются. Матч «Уфа» — «Краснодар» как раз это показал. В конце первого таймы мы привезли себе ненужный гол. А потом «Крылья» полетели вперёд.

Со всеми командами мы играем одинаково, перед матчем видим их слабые и сильные стороны, а потом говорим футболистам, как действовать. Какие слабые стороны у «Крыльев»? Не имею права обсуждать команду соперника», — приводит слова Черевченко пресс-служба самарского клуба.

«Арсенал», набрав 4 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Крылья Советов» (3) занимают третье место.

В следующем туре команда из Самары на выезде 27 июля сыграет с «Уфой», а «оружейники» на следующий день дома встретятся с «Ростовом».