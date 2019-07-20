Маляров: «Оренбург» был достоин большего в матче с ЦСКА

Полузащитник «Оренбурга» Никита Маляров прокомментировал поражение со счётом 1:2 в выездном матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.

«Игру нельзя назвать положительной. Не набрали три очка. За неплохую игру очки не дают. Ребята бились, мы были достойны большего. Не получилось победить.

Первый гол пропустили, Влашич удачно пробил. Могли переломить даже в конце, вытянуть победу. Верили, когда даже Довбня пошёл в штрафную.

ЦСКА играл с большим владением, они дома. Мы старались идти в контратаки», — передаёт слова Малярова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В 3-м туре чемпионата России ЦСКА на своём поле сыграет с московским «Локомотивом», а «Оренбург» дома встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Оба матча состоятся 28 июля.